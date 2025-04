Stand: 28.04.2025 08:13 Uhr FC Mecklenburg Schwerin und FC Schönberg teilen sich Punkte im Derby

Das Westmecklenburg-Derby in der Fußball-Verbandsliga ist mit einer Punkteteilung ausgegangen. Der FC Schönberg und der FC Mecklenburg Schwerin haben sich mit einem 1:1 (0:1) getrennt. Der FCM ging nach druckvollem Beginn in der 30. Minute in Führung. Jan Lachnitt schoss das Tor. Die Schweriner hatten auch in der zweiten Hälfte die besseren Möglichkeiten. Nach 72 Minuten traf aber der Schönberger Tim Queckenstedt zum Ausgleich. Kurz danach waren die Hausherren in Unterzahl. Erik Schameitke hatte sich innerhalb von vier Minuten erst Gelb und dann Gelb-Rot geholt. Schönberg brachte das Unentschieden aber über die Zeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 28.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Schwerin