Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall auf der A24 schwer verletzt Stand: 19.03.2025 17:49 Uhr Bei einem schweren Unfall auf der A24 wurde am Mittwoch ein Lkw-Fahrer schwer verletzt. Die Autobahn musste in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden.

Auf der Autobahn A24 in Fahrtrichtung Hamburg ist es am Mittwoch am frühen Nachmittag zu einem schweren Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde. Er war zwischen dem Rastplatz Schramheide und der Abfahrt Hagenow mit seinem polnischen Gespann auf einen Sattelzug aufgefahren. Ob der Sattelzug fuhr oder auf dem Seitenstreifen stand, war zunächst nicht bekannt.

Fahrer aus den Trümmern befreit

Der Aufprall war offenbar so heftig, dass die Fahrerkabine des auffahrenden Lkw völlig zerstört wurde und abriss. Der Lkw-Fahrer musste durch die Feuerwehren Lüblow und Rastow aus den Trümmern befreit werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die A24 blieb für mehre Stunden in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim