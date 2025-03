Stand: 31.03.2025 06:42 Uhr Unfall mit drei Autos auf der A24 zwischen Hagenow und Wittenburg

Ein Unfall mit drei Autos sorgte am Sonntagabend für eine vierstündige Sperrung der A24 zwischen Hagenow und Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Richtung Hamburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein Fahrer gegen 20 Uhr wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Baustelle von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Herumfliegende Teile beschädigten zwei weitere Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beim 41-jährigen Fahrer hat die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,85 Promille festgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

