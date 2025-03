Stand: 21.03.2025 08:30 Uhr A24 bei Zarrentin: Lastwagen mit Elektroschott fängt Feuer

Auf der A24 in Richtung Hamburg ist am Freitagmorgen auf Höhe der Anschlussstelle Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Lkw mit Elektroschrott in Brand geraten. Laut Polizei konnte der Fahrer den brennenden Lkw noch von der Autobahn runter und auf die B195 auf einen Pendlerparkplatz im Gewerbegebiet Gallin fahren. Dort sind am Morgen noch die Feuerwehren aus Wittenburg und Gallin im Einsatz um den Brand zu löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Brandursache sei noch unklar, heißt von der Polizei. Die B195 ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt.

