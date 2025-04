Stand: 28.04.2025 12:57 Uhr Ponys und Pferde: Landesmeisterschaft der Zweispänner in Blievenstorf

Am Wochenende fand das 27. Fahrturnier des Lewitzer Fahr- und Reitvereins in Blievenstorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) statt. 62 Fahrerinnen und Fahrer haben insgesamt 66 Gespanne angemeldet. Zu absolvieren waren sechs Prüfungen aus Dressur, Kegel- und Geländefahren für Ein-, Zwei- und Vierspänner. Bei den Zweispännern ging es um den Sieg in der Landesmeisterschaft. Nele Huse von der Reitergilde Katzow holte in der Kategorie "Ponys" den Titel. Landesmeister in der Kategorie "Pferde" wurde Tobias Kriemann, ebenfalls von der Reitergilde Katzow. Silber ging in beiden Kategorien an den Lewitzer Fahr- und Reitverein. Stephanie Kalsow wurde Zweitplazierte bei den Ponys, Jörg Bogdan bei den Pferden. Die Bronze-Medaillen gingen nach Friedland an Anja Böttcher und nach Bollewick an Heinz Priestaff (beides Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).

