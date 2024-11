Stand: 19.11.2024 06:32 Uhr Wegen Wartungsarbeiten: Klappbrücke in Wieck gesperrt

Die historische Klappbrücke in Greifswald/Wieck (Vorpommern-Greifswald) ist heute für Autos gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, werden Wartungsarbeiten an der Poller-Anlage durchgeführt. Diese Arbeiten finden regelmäßig im Abstand von rund vier Monaten statt. Wer mit dem Auto nach Wieck möchte, muss bis etwa 18 Uhr über die Ladebower Chaussee fahren. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke wie gewohnt nutzen. Der Poller in Greifswald/Wieck hat schon mehrmals für Schlagzeilen gesorgt, weil es dort zu einigen Unfällen kam. Die Klappbrücke wurde 1887 eingeweiht und gilt als technisches Denkmal. Der Autoverkehr ist nur eingeschränkt mit einer Sondergenehmigung möglich.

