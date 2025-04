Stand: 03.04.2025 07:33 Uhr Landgericht Stralsund verhandelt sexuellen Übergriff auf 19-Jährigen

Der Fall eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs in der evangelischen Kirchengemeinde Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) durch einen Gemeindepädagogen der evangelischen Nordkirche beschäftigt erneut die Justiz. Der 53-Jährige hatte gegen seine Verurteilung vom Amtsgericht Greifswald Berufung eingelegt und steht nun im Berufungsprozess vor dem Landgericht Stralsund. Die Tat soll sich vor etwa acht Jahren in einem evangelischen Schullandheim auf Usedom ereignet haben. Dabei - so die Anklage - habe der Mann einem 19-Jährigen an das bekleidete Geschlechtsteil gefasst. Das Amtsgericht Greifswald hatte den Gemeindepädagogen im Dezember vergangenen Jahres dann wegen des sexuellen Übergriffs zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt. Das hat er nicht akzeptiert. Der Fall war damals bekannt geworden, nachdem sexualisierte Fotos und Videos von Jugendlichen bei einer Jugendfreizeit in Zinnowitz aufgetaucht waren. Die Nordkirche hatte den Gemeindepädagogen daraufhin beurlaubt und prüft eigene rechtliche Schritte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 03.04.2025 | 09:30 Uhr