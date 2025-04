Stand: 03.04.2025 12:45 Uhr Anklam: Bürgerbeauftragter Frenzel unterstützt behinderten Jungen

Der Bürgerbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns, Christian Frenzel (SPD), hatte in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zur Bürgersprechstunde geladen. Gekommen sind sieben Bürgerinnen und Bürger aus Vorpommern mit verschiedenen Anliegen: Sorgerechtsfragen, Hilfe bei kommunalen Rechtsstreitigkeiten oder Unterstützung bei körperlicher Beeinträchtigung. Besonders ein Fall beschäftigt den Bürgerbeauftragten derzeit: Ein 10-jähriger Junge aus Anklam kann aufgrund einer Behinderung momentan nicht vollumfänglich am Unterricht teilnehmen, da das Ausweichgebäude der Anklamer Grund- und Regionalschule nicht behindertengerecht ist. Der Junge könne derzeit nur im Erdgeschoss beschult werden, teilte der Bürgerbeauftragte mit. Die Fertigstellung des neuen und behindertengerechten Schultraktes verzögert sich. Frenzel ist bereits im Gespräch mit der Schule. Gegenüber den Eltern betonte er, dass er keine Rechtsberatung ersetzen könne, jedoch als Vermittler versuche, zu helfen. Mecklenburg-Vorpommern ist eines von insgesamt sechs Bundesländern mit einem Bürgerbeauftragten. Christian Frenzel, der als Bürgerbeauftragter der Landtagspräsidentin untersteht, ist seit Mai 2024 im Amt. Frenzel hat in diesem Jahr bereits 10 Gesprächstermine absolviert - pro Jahr sind etwa 45 veranschlagt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald