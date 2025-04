Stand: 03.04.2025 12:22 Uhr Neue Krippe in Neuenkirchen

In Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird ein neues Krippengebäude eingeweiht. Es hat Platz für insgesamt 24 Kinder. Derzeit seien noch Plätze für Neuanmeldungen möglich, so der stellvertretende Leiter Felix Gorgas zum NDR. Eltern, die eine Betreuung suchen, können das Gebäude bei der Eröffnungsfeier ab 17:30 Uhr besichtigen, sich über zukünftige Angebote der Krippe informieren und sich dann direkt an die dazugehörige Kita Krümelkiste wenden. Durch das neue, moderne Gebäude hätten Krippe und Kita nun ihr jeweils eigenes Haus, so Gorgas weiter. Das ermögliche, dass die Kinder individuell betreut und gefördert werden können. Die Erzieherinnen nehmen ihre Arbeit am kommenden Montag in der neuen Krippe auf.

