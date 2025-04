Stand: 03.04.2025 07:02 Uhr Stammtorhüter Jakub Jakubov verlängert beim Greifswalder FC

Der Führungsspieler Jakub Jakubov hat die Vertragsverlängerung beim Greifswalder FC (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet. "Wir freuen uns, dass wir Klarheit bei dieser wichtigen Personalie schaffen konnten", sagt GFC-Trainer Markus Zschiesche. Jakub sei im Verein sehr anerkannt und tue durch seine Persönlichkeit der Kabine unheimlich gut. Außerdem zähle er zu den besten Torhütern der Liga, sei eventuell sogar der beste. Jakub Jakubov wechselte im Sommer 2023 vom Chemnitzer FC zum Greifswalder FC. Seitdem bestritt er 58 Pflichtspiele für den Fußballregionalligisten. 23 Mal hielt er seinen Kasten sauber und kassierte 54 Gegentreffer.

Greifswald auch ein Zuhause für die Familie

Er freue sich enorm über die Vertragsverlängerung, sagt Jakub Jakubov. "Der Verein hat mir große Wertschätzung entgegengebracht und ein gutes Feedback für meine Leistungen und meine Arbeit auf und neben dem Platz gegeben", so der 36-Jährige. Mit ausschlaggebend sei auch gewesen, dass er sich mit seiner Frau und seiner Tochter in Greifswald sehr wohlfühle. Am Sonntag bestreitet der gebürtige Tscheche das nächstes Heimspiel mit seiner Mannschaft. Da empfängt der Greifswalder FC den Tabellenletzten VFC Plauen.

