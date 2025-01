Stand: 22.01.2025 12:35 Uhr Rebus: Linie 119 fährt ab Februar wieder nach altem Fahrplan

Ab dem 3. Februar soll laut rebus die Linie 119 wieder nach dem alten Fahrplan fahren. Somit werden die Busse wochentags wieder im 20-Minutentakt bis Elmenhorst verkehren. Von dort fahren sie zweimal die Stunde Lütten Klein und einmal Warnemünde an. Auch am Wochenende wird das Ostseebad wieder direkt angefahren. Die touristisch stark frequentierte Linie fährt seit Jahresbeginn bedeutend weniger beziehungsweise gibt es derzeit keine Direktverbindung zwischen Bad Doberan und Warnemünde. Ausgedünnte Fahrpläne gibt es weiterhin noch auf der Linie 113 (Rostock - Dummerstorf - Kavelstorf - Reez), Linie 121 (Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik) und 122 (Bargeshagen - Lütten Klein). Für die die Linie 121 (Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik) wird aktuell in der Hauptverkehrszeit am Vormittag weiterhin ein 20-Minutentakt angeboten. Auf den Linien 104 (Kröpelin - Kühlungsborn) und 128 (Rostock - Bad Doberan) übernimmt am Wochenende der Rufbus.

rebus bildet derzeit Quereinsteiger aus

Als Grund nennt die rebus Regionalbus Rostock GmbH saisonale Schwankungen und Personalengpässe. "Wir gehen Schritt für Schritt vor und fangen mit der Linie 119 an“, so rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. „Dafür stecken wir erhebliche Ressourcen in die Gewinnung neuer Busfahrerinnen und Busfahrer. Wir bitten unsere Fahrgäste um etwas Geduld und Verständnis für die zurzeit noch notwendigen Maßnahmen.“ Das Kommunale Verkehrsunternehmen bildet selbst Berufskraftfahrer aus und kooperiert mit mehreren Fahrschulen, um Quereinsteiger zu schulen. Aktuell machen 14 Frauen und Männer als Quereinsteiger einen Busführerschein.

