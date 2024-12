Stand: 30.12.2024 07:23 Uhr Weniger Busse: Rebus ändert ab Januar vorübergehend Fahrplan

Ab dem 1. Januar ändert das Verkehrsunternehmen rebus vorübergehend seinen Fahrplan, das gab Geschäftsführer Thomas Nienkerk bekannt. So soll der aktuell hohe Krankenstand kompensiert werden. Daher fahren einige Busse im 30- statt 20-Minuten-Takt: Das betrifft die Linie 113 (Rostock - Dummerstorf - Kavelstorf - Reez), die Linie 119 (Warnemünde/Lütten Klein - Elmenhorst - Bad Doberan) sowie die Linie 121 (Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik). In der Hauptverkehrszeit am Vormittag fahren die Busse weiterhin im 20-Minutentakt. An den Wochenenden werden die Linien 104 zwischen Kröpelin und Kühlungsborn und der Linie 128 zwischen Rostock und Bad Doberan nicht mehr fahren. Stattdessen kann der flexible rebus-Rufbus Rubi bei Bedarf gerufen werden.

