Stand: 31.12.2024 08:23 Uhr Landkreis Rostock: Busse mit verändertem Fahrplan unterwegs

Die Abfahrtsintervalle sollen in einigen Fällen von 20 auf 30 Minuten angepasst werden. „Es handelt sich um vorrübergehende Anpassungen, die den saisonalen und personellen Gegebenheiten entsprechen“, sagte Geschäftsführer Nienkerk. Das betrifft die Linie 113 (Rostock - Dummerstorf - Kavelstorf - Reez), die Linie 119 (Warnemünde/Lütten Klein - Elmenhorst - Bad Doberan) sowie die Linie 121 (Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik). In der Hauptverkehrszeit am Vormittag werde weiterhin ein 20-Minutentakt angeboten. Auf den Linien 104 (Kröpelin - Kühlungsborn) und 128 (Rostock - Bad Doberan) soll das Angebot an den Wochenenden durch den flexibleren Rufbus „Rubi“ übernommen werden. Seit Ende Juli fährt der Rebus-Rufbus „Rubi“ im gesamten Landkreis Rostock. Alle Informationen zu den Fahrplanänderungen und zum Rufbusangebot unter www.rebus.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 31.12.2024 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock