Stand: 20.01.2025 14:29 Uhr Busfahrer im Kreis Rostock gesucht: Rebus braucht mehr Personal

Das Unternehmen Rebus Regionalbus Rostock sucht dringend Busfahrer. Laut Geschäftsführer Nienkerk bildet das Unternehmen selbst Fahrer aus und arbeitet mit mehreren Fahrschulen zusammen, um Quereinsteiger zu schulen. Aktuell machen 14 Frauen und Männer einen Busführerschein. Durch einen hohen Krankenstand und den Mangel an Busfahrern sind derzeit einige Linien im Landkreis Rostock eingeschränkt unterwegs.

Rebus will Fahrplanänderungen rückgängig machen

Seit Anfang des Jahres fahren beispielsweise die Linien 113, 119 und 121 zeitweise nur noch alle 30 statt 20 Minuten. Genau diese saisonbedingten Fahrplanänderungen will das Unternehmen wieder rückgängig machen. Die 119 zwischen Warnemünde und Bad Doberan fährt derzeit nur bis Lütten Klein, so dass Fahrgäste, die nach Warnemünde möchten, in die S-Bahn umsteigen müssen. Ab dem 3. Februar soll die 119 wieder nach altem Fahrplan fahren, so Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. Auch die anderen Linien sollen dann nach und nach wieder wie gewohnt fahren.

