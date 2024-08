Stand: 29.08.2024 11:00 Uhr Ferienende in MV: Wie gut sind Rostocks Schulen vorbereitet?

In 44 kommunal getragenen und 16 frei getragenen Schulen in Rostock startet kommende Woche das neue Schuljahr. Rund 21.500 Kinder und Jugendliche lernen dort - das sind etwa 500 mehr als im Vorjahr. Die Ferienzeit sei für Bauarbeiten in zwölf Schulen und Schulsportanlagen genutzt worden, so Senator Steffen Bockhahn (parteilos). Schwerpunkte waren dabei die Fassadensanierung an der Kooperativen Gesamtschule Südstadt sowie Instandsetzungsarbeiten an der Heinrich-Schütz-Schule, in der Regionalen Schule im Bertha-von-Suttner-Ring, in der Grundschule "Juri Gagarin", im Schulcampus Evershagen sowie im Schulkomplex Stephan-Jantzen-Ring. Außerdem seien Arbeiten an Fernwärmestationen von Schulen erledigt worden, heißt es. Die Stadt sei gut auf den Schulbeginn vorbereitet.

Weitere Baumaßnahmen geplant

Auch im neuen Schuljahr werden Bauarbeiten an Schulen und Schulsportstätten begonnen oder fortgesetzt, heißt es von der Stadt. Beispielsweise soll die Hundertwasser-Gesamtschule eine neue Außenanlagen erhalten und das Musikgymnasium "Käthe Kollwitz" erweitert werden. Zudem sei geplant, die Schulsporthallen in der Pablo-Picasso-Straße und in der Kopenhagener Straße zu sanieren und in Lichtenhagen eine Sporthalle neu zu bauen.

"SchülerTicket" ist jetzt digital

Die Stadt hat sich mit dem Verkehrsverbund Warnow für weitere zwei Schuljahre zum kostenfreien "SchülerTicket" geeinigt - das gibt es ab sofort auch als digitale Variante.

