Landkreis Rostock investiert in Sanierung von Schulen

Der Landkreis Rostock hat die Sommerferien genutzt, um Schulen zu sanieren. In der Förderschule Kellerswald in Bad Doberan wurde für 110.000 Euro ein Mehrzweckraum eingerichtet. In mehreren Schulen, zum Beispiel der KGS Rövershagen, dem Friderico-Francisceum-Gymnasium Bad Doberan sowie in den Förderschulen in Bützow, Güstrow, Bad Doberan und Teterow wird derzeit die Digitalisierung vorangebracht: Sie bekommen neue WLAN Router, Tablets und Präsentationstechnik. Innerhalb dieses Jahres entstehen am Gymnasium Bützow außerdem eine Photovoltaik-Anlage für 400.000 Euro sowie neue Sicherheitsbeleuchtung für 105.000 Euro. Die größte Summe investiert der Landkreis derzeit am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB) Bockhorst-Güstrow: Bis März 2025 soll dort ein Neubau fertig werden.

