Stand: 21.09.2024 08:28 Uhr Dummerstorf: Tag der offenen Tür im FBN

Das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf (Landkreis Rostock) lädt heute zum Tag der offenen Tür. Es gibt dort Stallführungen, Infos zu Forschungsthemen, Mitmachstationen und eine Wissenssafari. In den vergangenen drei Jahren wurde die wissenschaftliche Arbeit im FBN mit der Unterstützung des Landes-Agrarministeriums neu ausgerichtet. Auch dieser Prozess soll heute gezeigt werden. Ziel sei eine Wiederaufnahme in den Leibniz-Verbund, so FBN-Vorstand Klaus Wimmers. Der Leibniz-Verbund vereint und fördert knapp 100 wissenschaftliche Institute. Das FBN war Anfang 2021 aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden. Die Forschung der 300 Mitarbeitenden in Dummerstorf habe nicht mehr überzeugt, hieß es zur Begründung für den Ausschluss.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 21.09.2024 | 08:40 Uhr