Stand: 09.08.2024 16:33 Uhr Deutschlands erster barrierefreier Großsegler auf 33. Hanse Sail

Die Hanse Sail gehört zu den weltweit größten Treffen internationaler Traditionsschiffe. Am Donnerstag ist die 33. Hanse Sail durch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig eröffnet worden. In diesem Jahr ist auch der erste behindertengerechte Großsegler Deutschlands unterwegs. Mit der "Wappen von Ueckermünde" können Kinder- und Jugendgruppen die Ostsee erkunden und den Alltag an Bord kennenlernen. Fünf Rollstühle haben auf dem sogenannten "Rollisegler" Platz. Damit sei er ein herausragendes Symbol für Inklusion und Zusammenhalt, betont Ines Jesse, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit. "Die Idee, ein barrierefreies Segelschiff zu schaffen und damit Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit zu bieten, gemeinsam die Welt der Meere zu erkunden, ist eine wegweisende Initiative, die das Wirtschaftsministerium unterstützt". Das Land fördert den Rollisegler seit 2022 mit 500.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.08.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock