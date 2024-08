Traditionsseglerfest: Das ist los auf der Hanse Sail 2024 Stand: 07.08.2024 05:17 Uhr Die Hanse Sail gehört zu den weltweit größten Treffen internationaler Traditionsschiffe. Erwartet werden die "Gorch Fock" (II) als einziger Großsegler und knapp 140 Schiffe aus der ganzen Welt. Partnerland ist in diesem Jahr Finnland.

Morgen startet die 33. Hanse Sail in Rostock. Bereits zum dritten Mal in Folge wird die Gorch Fock II mit dabei sein und bereits heute in Rostock anlegen. Die Hanse Sail lockt jedes Jahr Hunderttausende Gäste nach Rostock. Und auch dieses Jahr wird dem Publikum wieder viel geboten - jede Menge Schiffe, viele Erlebnisse auf Bühnen, Meilen und Plätzen und ganz sicher auch kulinarische Highlights.

Finnland als Partnerland der 33. Hanse Sail

Das Zweimast-Segelschiff "Joanna Saturna" wird bei der Hanse Sail 2024 das Partnerland Finnland vertreten. Das 1903 gebaute Schiff wurde ursprünglich als Heringslogger an der niederländischen Küste eingesetzt. Eine Hamburger Reederei hat das Schiff schließlich aufwendig zu einem Frachtsegler umgebaut. Nach mehreren Verkäufen fand die "Joanna Saturna" schließlich in Finnland ihre Heimat. Daher besucht auch der Botschafter der Republik Finnland in Deutschland, S.E. Kai Jürgen Mikael Sauer, die 33. Hanse Sail. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Hanse Sail in Rostock auf Kooperationen im Ostseeraum. Delegationen aus Karlskrona (Schweden) und aus Guldborgsund (Dänemark) sowie die Vertreterinnen und Vertreter aus Turku (Finnland) und Szczecin (Polen) haben sich angekündigt. Außerdem werden der Geschäftsträger der Botschaft der USA in Deutschland, Alan Meltzer, sowie US-Generalkonsul Jason Chue aus Hamburg erwartet.Traditionell umfasst das Programm für die angereisten Politiker auch den Besuch des Eröffnungskonzerts der jungen norddeutschen Philharmonie am Mittwoch und eine Ausfahrt mit einem Segelschiff am Freitag.

Großsegler "Cisne Branco" und "Dar Młodzieży" fallen aus

Entgegen der ursprünglichen Planung wird der Dreimaster "Cisne Branco" ("Weißer Schwan") wohl nach Warnemünde kommen. Das 76 Meter lange Traditionsschiff aus Brasilien liegt nach Informationen des NDR mit einem Motorschaden im Hafen von Lissabon. Bereits Mitte Juni hatte die Schiffsleitung die Teilnahme an den diesjährigen "Tall Ship Races" zwischen Klaipeda und Stettin abgesagt. Und auch die polnische "Dar Młodzieży" wird nicht kommen. Das Schiff mit der weitesten Anreise wäre dann die "Pascual Flores" aus Torrevieja in Spanien. Der ehemalige Frachtensegler wird rund 2.500 Seemeilen (ca. 4.500 Kilometer) von seinem Heimathafen entfernt liegen. Auch auf diesem Schiff besteht noch die Möglichkeit mitzusegeln.

Traditionelles Fest mit traditionellem - und neuem - Programm

Angelockt werden die Besucher auch zur 33. Hanse Sail von knapp 140 Traditions- und Museumsschiffen, Mitmachangeboten, Fahrgeschäften und einer ausgelassenen Sommerfeststimmung vom Rostocker Stadthafen bis Warnemünde. Am Stadthafen werden zudem verschiedene Aktionsflächen von Schaustellern und Partnern wie der OSPA, der AIDA, der Universität Rostock, Vereinen der Stadt und natürlich dem NDR für beste Unterhaltung sorgen. Aber auch ein paar Neuerungen gibt es für die 33. Hanse Sail: Zum ersten Mal wird die WIRO, die Wohnungsgesellschaft in Rostock, dieses Jahr ihr Wunschfilm-Am-Meer-Programm auf der Warnemünder Mittelmole vor atemberaubender Kulisse präsentieren. Auf dem Neuen Markt in Rostock wird es außerdem erstmalig ein Programm für die jüngsten Hanse-Sail-Gäste geben.

Das Segeln ist und bleibt aber natürlich das Herzstück der Veranstaltung. Aber: Wer mitsegeln will, muss schnell sein. Denn erfahrungsgemäß sind die Fahrten schnell ausgebucht. Buchungen sind auf der Internetseite der Hanse Sail möglich. Und wer lieber nur schaut, als eine Seekrankheit zu riskieren: Einige Schiffe laden vor Anker auch zum Open Ship.

Marinestützpunkt Hohe Düne öffnet wieder die Tore für Besucher

Zur Hanse Sail öffnen sich auch die Tore des Marinestützpunktes Hohe Düne. Vom Minenjagdboot über Helikopter bis hin zur Korvette sind viele Maschinen und Schiffe zu sehen. Außerdem gibt es dort Präsentationen einer der Stützpunkttauchergruppe, Hubschrauberrundflüge und Vorführungen des "Marinefliegergeschwaders 5" aus Nordholz zu sehen. Neben dem THW und dem Bundeswehrdienstleistungszentrum wird auch die Stützpunktfeuerwehr mit einem Flugfeldlöschfahrzeug vor Ort sein. Für die kleinen Gäste gibt es zudem mehreren Hüpfburgen zu erobern.

Musik für jeden Geschmack und Party im NDR Hanse Sail Club

Shanties, Rock und Chillout - gleich vier Bands holt NDR 1 Radio MV auf die Hanse Sail: Die Kult-Fun Rockband Tripod rockt in klassischer Gitarre-Bass-Schlagzeug-Besetzung am Donnerstag, 8. August, und Freitag, 9, August, ab den Nachmittagsstunden den NDR Hanse Sail Klub. Aus Wismar kommt die Band Luis Dannewitz & mates, die am Sonnabendmittag, 10. August, das Bühnenprogramm eröffnet. Später am Nachmittag geht es dann mit Størtebeker weiter. Die Band, die ebenfalls aus Wismar kommt, kreiert einen Musikmix zwischen Shanty und modernen Synthiesounds. Jazz und Swing der Extraklasse gibt es am Sonntag, 11. August, mit dem Pasternack Trio. Saxofonist, Sänger und NDR 1 Radio MV Jazztime Co-Moderator Andreas Pasternack bringt, begleitet von Kontrabass und Gitarre, Songs von Frank Sinatra bis zu Udo Jürgens auf die Bühne. Die Kultparty der Hanse Sail findet im NDR Hanse Sail Klub von Donnerstag bis Sonnabend immer ab 20.00 Uhr statt. Dann lädt N-JOY zu Chill-Out-Sounds in der "sunsetLounge". N-JOY DJ Christian Lidsba spielt dann Electro und House zum Chillen.

Live-Shows und sportliche Action von Donnerstag bis Sonntag

Am Sonnabend, 10. August, sendet Moderator Marc Angerstein mit seiner NDR 1 Radio MV Show "Wochenend‘ und Angerstein" von 9 bis 14.00 Uhr live vom NDR Hanse Sail Klub. Wer selbst aktiv werden möchte, hat im NDR Hanse Sail Klub tagsüber zahlreiche Möglichkeiten dazu: Bis zu sieben Meter in die Höhe geht es beim NDR 2 Quartertramp Bungee-Trampolin. Für alle, die lieber auf dem Boden bleiben, gibt es eine Tischtennisplatte und einen Tischkicker. Zudem können die Besucher einen Ü-Wagen besichtigen sowie das beliebte NDR Fotomodul, bei dem die Gäste ihre Erinnerungsfotos vom NDR Hanse Sail Klub mitnehmen können. Nils Söhrens moderiert das Programm am Donnerstag und Sonnabend, Leif Tennemann am Freitag und Sonntag. Das Live-Programm im NDR Hanse Sail Klub beginnt am Donnerstag und Freitag um 15.00 Uhr, am Sonnabend und Sonntag um 12.00 Uhr.

Das sind die Veranstaltungsorte der Hanse Sail

Den besten Blick hat man wohl vom Riesenrad aus auf das bunte Treiben an Land und zu Wasser. Dort befindet man sich dann auch im Mittelpunkt der Veranstaltung - und das sowohl in Rostock als auch in Warnemünde:

Warnemünde : Unzählige Stände, Veranstaltungen und Schiffe rund um den Leuchtturm, die Promenade oder den Alten Strom entlang, im Kurhausgarten und am Strand sowie am Passagierkai, am Neuen Strom und am WIRO-Ausguck

: Unzählige Stände, Veranstaltungen und Schiffe rund um den Leuchtturm, die Promenade oder den Alten Strom entlang, im Kurhausgarten und am Strand sowie am Passagierkai, am Neuen Strom und am WIRO-Ausguck Hohe Düne: Hier lädt der Offene Marinestützpunkt und das Open Ship zum Schlendern ein.

Hier lädt der Offene Marinestützpunkt und das Open Ship zum Schlendern ein. IGA Park : Hier kann man unter anderem die neue Dauerausstellung "Reeder, Ruder, Seemannsgarn“ erkunden, aber auch diverse anderen Angbote, insbesondere das traditionelle Kutterrennen rund um den fest vertäuten ehemaligen 10.000-Tonnen-Frachter "MS Dresden"

: Hier kann man unter anderem die neue Dauerausstellung "Reeder, Ruder, Seemannsgarn“ erkunden, aber auch diverse anderen Angbote, insbesondere das traditionelle Kutterrennen rund um den fest vertäuten ehemaligen 10.000-Tonnen-Frachter "MS Dresden" Stadthafen: Hier befindet sich das zentrale Veranstaltungsgelände mit Bühnenprogramm, Fahrgeschäften und vielen anderen Angeboten

Hier befindet sich das zentrale Veranstaltungsgelände mit Bühnenprogramm, Fahrgeschäften und vielen anderen Angeboten Innenstadt: Shanty-Chöre werden auf dem Uni-Platz zu bestaunen und Kinderaugen werden ganz groß, wenn am Sonnabend und Sonntag die TOGGO Tour auf dem Neuen Markt zu Gast sein wird.

