Schwesig eröffnet die 33. Hanse Sail in Rostock Stand: 08.08.2024 16:00 Uhr In Rostock ist die Hanse Sail 2024 gestartet. Bis Sonntag werden zum größten maritimen Volksfest Mecklenburg-Vorpommerns wieder Zehntausende Besucher erwartet. Neben der "Gorch Fock" besuchen rund 130 Schiffe die Sail.

Die Eröffnungszeremonie der 33. Hanse Sail in Rostock und Warnemünde hat begonnen. Am späten Nachmittag läutete Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Glocke zur Eröffnung. Rund 130 Schiffe besuchen die Hanse Sail. Auf 20 Bühnen treten zwischen dem Rostocker Stadthafen und der Innenstadt bis zum Warnemünder Strand mehr als 200 Künstler auf. Am Eröffnungstag gibt es für die Besucher neben zahlreichen Mitmachangeboten und Fahrgeschäften auch mehrere Bühnen im Rostocker Stadthafen. Auch wenn die Stadt in diesem Jahr wieder gut zwei Millionen Euro investiere, habe das Event einen "riesigen Mehrwert" für Rostock und die Region, sagte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke).

"Gorch Fock" - Größter Traditionssegler auf der Sail

Zum größten maritimen Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern ist zum dritten Mal in Folge das Traditionssegelschiff "Gorch Fock" vor Ort. Seit Mittwochmorgen liegt das Segelschulschiff der Deutschen Marine prominent an der Mittelmole in Warnemünde. Auf der Bark wird Offiziersnachwuchs ausgebildet. Das Schiff kommt aus Kiel und bleibt bis Sonntag bei der Sail. Am Freitag- und Sonntagnachmittag können Interessierte den Dreimaster besichtigen, der in Abgrenzung zur "Gorch Fock I" auch als "Gorch Fock II" bezeichnet wird. Mit knapp 90 Metern Länge ist die "Gorch Fock II" das größte Schiff, das in diesem Jahr auf der Sail zum Open Ship einlädt. Das 1958 bei der Marine in Dienst gestellte Schiff verfügt über 23 Segel mit rund 1.800 Quadratmetern Fläche und bietet Platz für rund 140 Kadetten als Lehrgangsteilnehmer. Kommandant ist Fregattenkapitän Elmar Bornkessel, der den Posten erst im Juli von Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg übernahm.

"Cisne Branco" muss wegen Motorschaden absagen

Ursprünglich sollte außerdem der Dreimaster "Cisne Branco" ("Weißer Schwan") aus Brasilien nach Rostock kommen. Nach Informationen des NDR liegt sie stattdessen mit einem Motorschaden im Hafen von Lissabon. Auch die polnische "Dar Młodzieży" wird nicht kommen. Das Schiff mit der weitesten Anreise wäre dann die "Pascual Flores" aus Torrevieja in Spanien.

