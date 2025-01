Stand: 20.01.2025 15:46 Uhr Brennende Mülltonnen: Polizei stellt Verdächtigen in Kröpelin

Nachdem in Kröpelin (Landkreis Rostock) am Sonnabend mehrere Mülltonnen gebrannt haben, hat die Polizei einen 29-Jährigen als mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Er war der Freiwilligen Feuerwehr aufgefallen, weil er sich während der Löscharbeiten verdächtig in der Nähe aufhielt. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden nach Angaben der Polizei mehrere Feuerzeuge gefunden. Ob der Mann aus Kröpelin tatsächlich für die Brandstiftungen verantwortlich ist, sollen nun weitere Ermittlungen klären. Den Schaden durch den Mülltonnenbrand schätzt die Polizei auf mindestens 600 Euro.

