Stand: 11.11.2024 15:13 Uhr Jugendliche sollen Mülltonne in Schwerin in Brand gesetzt haben

Dank eines Zeugen konnte die Polizei am Wochenende vier Jugendliche stellen, die in der Schweriner Schelfstadt eine Mülltonne in Brand gesetzt haben sollen. Der Vorfall ereignete sich in der Pfaffenstraße, wo ein 44-jähriger Mann das Feuer bemerkte und sofort die Polizei alarmierte. Die Ermittlungen richten sich hauptsächlich gegen zwei 15-Jährige aus Schwerin, die vermutlich mit Pyrotechnik das Feuer entzündet haben. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

