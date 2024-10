Stand: 22.10.2024 16:02 Uhr Mülltonnen-Brand in Güstrow: Haben Jugendliche Feuer gelegt?

In Güstrow (Landkreis Rostock) haben mutmaßlich drei Jugendliche eine Mülltonne auf einem Mülltonnenplatz in der "Straße der DSF" angezündet, das gab die Polizei bekannt. Demnach hatte ein Zeuge am Montagabend beobachtet, wie die Tonne von drei Personen in Brand gesetzt wurde. Anschließend seien sie mit Fahrrädern davongefahren. Laut Polizei hat der Zeuge das Übergreifen des Feuers auf umliegende Hecken und Fahrzeuge verhindert, indem er die brennende Mülltonne auf die Fahrbahn zog, wo die Tonne ausbrannte. Noch während der Löscharbeiten sei die Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr auf drei Jugendliche aufmerksam gemacht worden, die in unmittelbarer Nähe auf ihren Mountainbikes gesessen und das Geschehen beobachtet haben sollen. Dabei handelte es sich laut Polizei um zwei deutsche und einen ukrainischen Jugendlichen aus Güstrow im Alter von 14, 16 und 17 Jahren. Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt.

Bereits mehrere Mülltonnen-Brände in Güstrow

Außerdem ermittet die Polizei in Güstrow nach dem Brand von acht Mülltonnen am Sonntagabend in der August-Bebel-Straße wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Abfallbehälter waren neben einem Wohnhaus abgestellt. Nach Angaben der Polizei konnte das Feuer schnell gelöscht werden, so dass keine unmittelbare Gefahr für das Gebäude bestand. Der Sachschaden wurde auf über 7.000 Euro geschätzt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist nicht klar.

