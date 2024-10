Stand: 20.10.2024 09:34 Uhr Glowe: Mülltonnenbrand mit Folgen

In Glowe (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben am Sonnabend Abend Unbekannte eine Mülltonne angezündet. Das hatte weitreichende Folgen. Die Flammen griffen schnell auf ein daneben geparktes Auto über, das vollständig ausbrannte. Nach Angaben der Polizei wurde durch den Brand auch ein Wohnhaus beschädigt. Rund 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Glowe und Sagard waren in der Hauptstraße von Glowe im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 90.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

