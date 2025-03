Stand: 27.03.2025 17:21 Uhr Zigarettenautomat in Demmin gestohlen

In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Diebe einen Zigarettenautomaten gestohlen. Laut Polizei wurde er in der Nacht zum 26. März aus einem Imbiss in der Clara-Zetkin-Straße entwendet. Bereits einige Tage zuvor war auch in Hohenbollentin bei Demmin ein frei neben einer Bushaltestelle stehender Zigarettenautomat gestohlen worden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten und sucht mögliche Zeugen. Der Automat aus Hohenbollentin wurde mittlerweile in einem Gewässer in Stavenhagen wiedergefunden.

