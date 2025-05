Stand: 16.05.2025 18:30 Uhr Neubrandenburg: Oberbürgermeister Silvio Witt sagt Tschüss

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist Oberbürgermeister Silvio Witt zwei Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit mit einer Party im Kulturpark verabschiedet worden. Mehr als 400 Gäste nutzten die Chance für Abschiedsworte und -geschenke. Witts Verabschiedung begann mit einer Katastrophenschutzübung der Berufsfeuerwehr. Sie "rettete" den Oberbürgermeister per Drehleiter aus dem sechsten Stock des Rathauses. Der Neubrandenburger Volkschor eröffnete die Party mit einer Uraufführung. Die Sängerinnen und Sänger hatten ein Gedicht Witts vertont. Freunde und Wegbegleiter verabschiedeten sich vom Oberbürgermeister. Abschließend traten 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren zum Appell an. Sie überreichten Witt die Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte