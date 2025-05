Stand: 17.05.2025 07:55 Uhr Sommerfest und Drachenbootrennen im Heidebad Torgelow

Im Heidebad in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) kann von heute an gebadet werden. An schulfreien Tagen ist das Bad ab 10 Uhr geöffnet, an Schultagen ist der erste Einlass um 13 Uhr. Jeden Mittwoch wird ab 8 Uhr ein Frühschwimmen angeboten. Höhepunkt der Saison wird ein Sommerfest am 12. Juli sein. Zudem plant der Sportverein Christophorus einen Drachenboot-Wettbewerb. Während der Sommerferien werden auch Schwimm- und Zumbakurse angeboten. In den Vorjahren besuchten rund 20.000 Badegäste das Torgelower Heidebad. Auch die Bäder in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald), Friedland, Malchin und Stavenhagen sind geöffnet. Die Biberburg in Demmin (alle Kreis Mecklenburgische Seenplatte) startet am 1. Juni in die Saison.

