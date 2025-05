Stand: 16.05.2025 18:19 Uhr Wesenberg: Saisoneröffnung Skulpturenpark mit neuer Ausstellung

Der Skulpturenpark Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat seit Freitag wieder geöffnet. Entlang des Skulpturenweges im Wald sind zwei farbintensive Skulpturengruppen zu sehen. Gleichzeitig beginnt auch das Künstler-in-Residenz-Programm. Sechs Künstler wurden von der spanischen Museum Gabarron-Stiftung ausgewählt, um für eine bestimmte Zeit im Skulpturenpark zu leben und zu arbeiten. Der Park wurde 2016 eröffnet. Das drei Hektar große Gelände in Wesenberg führt bis an den Weißen See. Bis Oktober ist der Skulpturenpark geöffnet. Im vergangenen Jahr kamen rund 5.000 Besucher in den Park.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte