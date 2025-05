Stand: 17.05.2025 07:32 Uhr TSG Neustrelitz mit Kantersieg gegen den Rostocker FC

In der Fußball-Oberliga hat die TSG Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Freitagabend den Tabellenletzten Rostocker FC mit 8:0 besiegt. Vor 350 Zuschauern im Parkstadion traf TSG-Torjäger Manuel Härtel viermal, er steht jetzt bei 14 Saisontoren. Drei Treffer erzielte Dennis Ladwig, alle per Strafstoß. Einmal traf Kevin Akogo. Die Rostocker haben auch nach 28 Spielen noch keinen Punkt geholt und bleiben abgeschlagen am Tabellenende. Neustrelitz steht zwei Spieltage vor Saisonschluss auf Rang acht. In der Verbandsliga hat der Malchower SV sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des Greifswalder FC mit 3:0 gewonnen und bleibt Fünfter. Da der FC Mecklenburg/Schwerin nicht über ein 1:1 gegen Kühlungsborn hinauskam, kann der SV Siedenbollentin am Sonnabend durch einen Sieg in Güstrow den zweiten Tabellenplatz erobern. Das würde am Saisonende für den Aufstieg in die Oberliga reichen.

