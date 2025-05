Stand: 17.05.2025 08:40 Uhr Neubrandenburg plant Ehrung für verstorbenen Rainer Prachtl

Die Stadt Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) plant für den im Oktober 2024 im Alter von 74 Jahren verstorbenen Rainer Prachtl eine Ehrung der besonderen Art. Nach ihm soll ein Weg mit einer Brücke im Stadtteil Broda benannt werden. Der CDU-Politiker galt in Neubrandenburg als Brückenbauer. Prachtl war erster Präsident des Landtages und bis zu seinem Tod Vorsitzender des Dreikönigsvereins in Neubrandenburg. Dieser betreibt ein Hospiz und organisiert Jugendreisen nach Israel. Im Juni will die Stadtvertretung einen entsprechenden Beschluss fassen. Zum Jahresende soll die Ehrung erfolgen. Vor einem Jahr hatte die Stadt bereits einen Weg nach der ehemaligen Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider benannt. Die SPD-Politikerin war 2019 verstorben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 17.05.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte