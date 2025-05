Stand: 18.05.2025 08:40 Uhr Siedenbollentiner Fußballer rücken auf Aufstiegsplatz vor

Vier Spieltage vor dem Saisonschluss ist der SV Siedenbollentin nach einem 6:2 (2:2)-Sieg beim Güstrower SC 09 jetzt Tabellenzweiter in der Fußball-Verbandsliga. Dieser Platz würde am Saisonende den Aufstieg in die Oberliga bedeuten. Der 1. FC Neubrandenburg gewann sein Heimspiel gegen den MSV Pampow mit 4:1 (1:1) und bleibt damit auf dem sechsten Tabellenplatz. Tabellenführer SpVgg Torgelow-Ueckermünde kam zu einem 11:1 (4:1)- Kantersieg beim Penzliner SV. Patryk Galoch erzielte vor der Pause alle vier Treffer. Zwei davon fielen vom Elfmeterpunkt. Mit einem Heimsieg am 28. Mai gegen den Tabellenvierten SV Pastow können sich die Vorpommern den Meistertitel vorzeitig sichern.

