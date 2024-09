Stand: 12.09.2024 12:13 Uhr Probewarnung in der Seenplatte hat funktioniert

Beim bundesweiten Warntag im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gab es keine größere Probleme, sagte ein Kreissprecher auf Nachfrage. Sämtliche Mobil-Funktürme im Kreis hätten das Warn- und Entwarnungssignal technisch einwandfrei abgestrahlt. Etwa 97 Prozent aller Mobilfunknutzer werden laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz damit bundesweit erreicht. In Neubrandenburg kamen in Weitin, in der Oststadt und auf dem Datzeberg mobile Sirenen zum Einsatz. Im Stadtteil Datzeberg sei die Sirene in den oberen Stockwerken der Mehrfamilienhäuser nur sehr leise zu hören gewesen, so eine Rathaussprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 12.09.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte