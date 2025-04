Stand: 26.04.2025 09:19 Uhr Müritz-Saga lädt zum Casting ein: Laienschauspieler gesucht

Zum 18. Mal hebt sich in diesem Jahr der Vorhang bei der Müritz-Saga in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Für das diesjährige Stück "Der verlorene Sohn" sucht das Team um Regisseur Nils Düwell wieder Laien, die Lust haben, auf der Bühne zu stehen. Am Sonnabend ab 11 Uhr startet auf der Warener Freilichtbühne das Casting für die neue Theatersaison. Mitmachen können alle, die Spaß am Theaterspielen haben. Gesucht werden aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Servicebereich.

