Stand: 26.04.2025 09:09 Uhr Fußball-Verbandsliga: 1. FC Neubrandenburg bleibt auf Tabellenplatz sechs

In der Fußball-Verbandsliga hat der 1. FC Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Freitagabend mit 1:2 gegen den SV Pastow (Landkreis Rostock) verloren. Der 1. FC Neubrandenburg bleibt damit auf Platz sechs der Tabelle. Am Sonnabend gibt es zwei weitere Spiele der Verbandsliga in der Region: Der SV Siedenbollentin hat den Malchower SV zu Gast. Der Tabellenführer Spielvereinigung Torgelow-Ueckermünde empfängt zudem den SV Hafen Rostock.

