Stand: 26.04.2025 09:58 Uhr Schülerinnen und Schüler sammeln Spendengelder auf Benefizkonzert

Unter dem Titel "Alberts einzigartige Gameshow" hat das Albert-Einstein-Gymnasium in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Freitag beim 52. Benefizkonzert Spenden für Projekte in der Region gesammelt. Mit 3.000 Euro wurden die "Sternenwanderer" vom Deutschen Roten Kreuz in Neustrelitz unterstützt. Eine Spende gab es auch für das Suchthilfezentrum in Neubrandenburg. An dem Benefizkonzert haben Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mitgewirkt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 26.04.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte