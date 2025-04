Stand: 25.04.2025 18:00 Uhr Malchin saniert Turnhalle für mehr als vier Millionen Euro

In Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde am Freitag ein neues Veranstaltungszentrum mit einem Jahresempfang der Stadt eingeweiht. Die ehemalige Lindenturnhalle wurde für mehr als vier Millionen Euro umgebaut. Das benachbarte ehemalige Internat des Gymnasiums wurde abgerissen. Durch Schäden am Hallendach der Turnhalle waren zusätzliche Kosten entstanden. Es mussten neue Trageelemente eingesetzt werden. Dadurch wurde die Sanierung etwa 800.000 Euro teurer als geplant. Die Finanzierung wurde im Rahmen der Städtebauförderung realisiert. Am Sonntag lädt die Stadt von 13 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 25.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte