Nordischer Klang: Musik zum Sonnenaufgang am neuen Domfenster

Am Dom in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gibt es am frühen Sonntagmorgen eine Veranstaltung der Festivalreihe "Nordischer Klang" - und das noch vor der offiziellen Eröffnung am 2. Mai. Der finnisch-italienische Komponist Elia Lombardini, Produzent und Violinist, wird am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 7 Uhr Musik zwischen Neoklassik und Post-Rock spielen. Genau zu diesem Zeitpunkt fallen die Sonnenstrahlen durch die neuen Ostfenster des Doms. Sie wurden vom isländisch-dänischen Künstler Ólafur Elíasson gestaltet. Die Fenster, die zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich eingeweiht wurden, sind einzigartig in Europa. Sie kombinieren 65 Farbtöne in Anlehnung an ein Gemälde des Malers. Die Töne will der Musiker Lombardini hörbar machen. Der Eintritt ist frei.

