Ehrenamtsmesse Güstrow mit Ideen zum Mitmachen

Aus Tierschutz, Sport und bei der Freiwilligen Feuerwehr sind ehrenamtlich Engagierte nicht wegzudenken. Im Güstrower Bürgerhaus geben am Sonnabend mehr als 40 Vereine und Verbände einen Überblick darüber, was im Landkreis Rostock alles ehrenamtlich bewegt wird. Zwischen 10 und 15 Uhr laden Vereine zum Gespräch ein, um neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Sie wollen vor allem jene ansprechen, die darüber nachdenken, sich künftig ehrenamtlich einzubringen. Für Kinder hat das DRK eine Teddy-Klinik vorbereitet, in der die Kuscheltiere genau untersucht werden und die Teddymütter und -väter ihre Angst vorm Arztbesuch abbauen können. Auch in Graal Müritz im Haus des Gastes treffen sich am Sonnabend Ehrenamtliche zum Austausch.

