NDR Talk vor Ort zur Landratswahl in LUP: Der Faktencheck Stand: 25.04.2025 15:25 Uhr Zwei Stunden wurde am Donnerstag in der Parchimer Kulturmühle geredet. Dabei haben die Kandidaten auch Fakten genannt. Vieles davon hat den Faktencheck im Hintergrund bestanden. Es wurden aber auch ungenaue oder gar falsche Fakten genannt.

Minute 14: Arztbesuche

Simone Borchardt (CDU) sagt, der Deutsche gehe 18 Mal im Jahr zum Arzt, in anderen Ländern acht Mal.

CHECK: Das stimmt so nicht. Ja, die Deutschen sind im internationalen Vergleich recht häufig beim Arzt, das belegen Daten der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Demnach besuchen Bundesbürger rund zehn Mal im Jahr einen Arzt. Zahnarztbesuche sind dabei nicht mitgerechnet. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 6,6 Besuchen. An der Spitze liegt Südkorea mit rund 17 Arztbesuchen.

Minute 14: Apotheker sollen Antibiotika ausgeben

Simone Borchardt (CDU) sagt, es sei im Rahmen der neuen Koalition geplant, dass Apotheken unter anderem verschreibungspflichtige Medikamente wie Antibiotika ohne vorherigem Arztbesuch ausgeben dürfen, damit Patienten für solche "Bagatelldinge" nicht zum Arzt müssen.

CHECK: Ja, im Koalitionsvertrag steht das Thema Stärkung der Apotheken. Aber darüber hinaus steht im Koalitionsvertrag nichts. Vielmehr steht dort auf Seite 81: "Wir werden klarstellen, dass Voraussetzung für die Erstverschreibung von Arzneimitteln ein direkter Arzt-Patienten-Kontakt sein muss."

Minute 20: Arztstellen im Facharztzentrum

Stefan Sternberg (SPD) sagt, es gäbe 19 Arztstellen im Facharztzentrum.

CHECK: Nach Angaben des Kreises Ludwigslust-Parchim sind es aktuell 16 ärztliche Kollegen in den LUP-Kliniken.

Minute 46: Immer weniger Ehrenamtliche

Dietmar Friedhoff (AfD) sagt, es gäbe immer weniger Ehrenamtliche.

CHECK: Es gibt Bereiche, in denen es weniger Ehrenamtliche gibt, auch bedingt durch den demografischen Wandel. Zum Beispiel bei Feuerwehren fehlt Nachwuchs. Allerdings: Nach Angaben der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) haben sich im Jahr 2024 in Deutschland etwa 16,42 Millionen Menschen engagiert. Damit steigt die Zahl der Ehrenamtlichen leicht. Denn 2022 waren es 15,72 Millionen und 2023 16,06 Millionen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwar Probleme, zum Beispiel in Sachen Alter, aber deswegen werden auch Hilfen angeboten, zum Beispiel indem der Bürokratie-Aufwand verringert wird. Aber von weniger Ehrenamtlichen ist nicht die Rede.

Minute 63: Windräder werden in Afrika vergraben

Dietmar Friedhoff (AfD) sagt, in der Regel würden Windräder in Afrika verbuddelt.

CHECK: Es gibt Fälle der Entsorgung von ausgedienten Windrädern zum Beispiel in den USA. Das Entsorgungsproblem gibt es definitiv, aber ein reguläres Vergraben in Afrika lässt sich nicht verifizieren.

Minute 103: Mehr als 10 Millionen Kosten für Kaserne Dabel

Dietmar Friedhoff (AfD) sagt, in die Kaserne würden gerade 10 bis 12 Millionen Euro investiert werden, um sie wohntauglicher zu machen. Stefan Sternberg (SPD) sagt dazu, das stimme nicht.

CHECK: Auf eine Anfrage der AfD im Landtag, wurde am 20.09.2024 von der Landesregierung geantwortet: "Die Gesamtkosten für die Herrichtung und Finanzierung der Investitionskosten betragen nach Kenntnis der Landesregierung ca. 10,9 Millionen Euro, eine differenzierte Kostenschätzung liegt nicht vor."

Minute 114: In Texas koste der Strom für Unternehmen sieben Cent pro Kilowattstunde

Dietmar Friedhoff (AfD) sagt, in Texas koste die Kilowattstunde sieben Cent.

CHECK: Es gibt zum Strompreis in Texas eine unklare Datenlage. Der Strommarkt in Texas ist dereguliert worden. Es sind aber wohl eher 14 Cent. Aufgrund von Überproduktion durch Windenergie, gibt es Strom auch mal umsonst.

Faktencheck ohne Fazit

In den mehr als zwei Stunden sind unzählige Fakten aufgeworfen worden. Einiges war quasi nur dahergesagt, anderes einfach nur ungenau oder letztlich aus Versehen falsch gesagt worden.

