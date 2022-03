Zwischen Ahlbeck und Eggesin: 30-Jähriger stirbt bei Unfall Stand: 05.03.2022 13:42 Uhr Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 28 in einer Linkskurve zwischen Ahlbeck und Eggesin (Vorpommern-Greifswald). Die Straße wurde für die Bergung voll gesperrt.

Ein 30-Jähriger ist am Samstagmorgen bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 28 zwischen Ahlbeck und Eggesin (Vorpommern-Greifswald) gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, kam der Mann mit seinem Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Sein Fahrzeug überschlug sich und landete kopfüber in einem angrenzenden Wassergraben.

Hubschrauber und Fährtenhunde im Einsatz

Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 7 Uhr über den Unfall informiert. Weil zunächst keine Person anzutreffen war, kamen Hubschrauber und Fährtenhunde zum Einsatz. Mit Hilfe dieser konnte der regungslose Mann wenige Meter neben der Unfallstelle im hohen Gras gefunden werden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststelllen.

Vollsperrung an der Unfallstelle

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Für die Bergung der Wracks wurde die Straße an der Unfallstelle voll gesperrt. Am Auto entstand ein Totalschaden.

