Zweifel an privatem LNG-Projekt in Lubmin Stand: 21.07.2022 05:47 Uhr Die Politik sucht nach Wegen aus der Energiekrise. Der Standort in Lubmin in Vorpommern soll Lösungen bieten. An dem Ort, der zum Symbol für russisches Gas aus den Nord-Stream-Leitungen steht, sollen gleich zwei Anlade-Stationen für Flüssiggas entstehen. Die Deutsche Umwelthilfe hat Zweifel und warnt vor "Wildwuchs".

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Am Mittwoch vergangener Woche gab es den großen Bahnhof für die deutsche ReGas. In Rostock wurden mit dem Segen der Bundes- und der Landesregierung Verträge zum Bau der großen privaten LNG-Station in Lubmin unterzeichnet. "Alles hilft, angesichts der aktuellen Diskussion", sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) mit Blick auf die Energiekrise fast euphorisch. Strukturpolitisch gilt LNG in Lubmin als wichtig.

Seit Mittwoch ist klar: Auch der Bund mischt in Lubmin mit - er will 2023 in eigener Regie ein LNG-Terminal aufbauen. Zu diesem Zeitpunkt will der private Investor, die deutsche ReGas, schon längst arbeiten. Bereits am 1. Dezember - in etwas mehr als vier Monaten - sollen seine LNG-Stationen in Betrieb sein. ReGas setzt auf eine Bündnis mit dem französischen Energieriesen TotalEnergies, von dem alle Schiffe gechartert werden.

Ehrgeiziger Zeitplan

Der Zeitplan gilt als ehrgeizig. Ein riesiger Flüssiggas-Tanker soll zwischen Rügen und Usedom festmachen, kleinere Schiffe sollen ihn mit Flüssiggas versorgen. Von dort aus transportieren sogenannte Shuttle-Schiffe das Gas durch den flachen Greifswalder Bodden nach Lubmin. Dort soll aus dem kalten Flüssiggas normales Erdgas werden und dann in die Leitungen eingespeist werden.

Die rot-rote Landesregierung setzt auf das Doppel-Projekt und sieht keine Probleme in einer Konkurrenz zwischen staatlichem und privatem Projekt. Dabei bleibt es, teilte Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann (SPD) mit. Auch das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, zwei Stationen in Lubmin seien möglich. Dass die Genehmigungen "nicht einfach sind, ist klar. Wir müssen ein Tempo vorlegen, dass es so in Deutschland noch nicht gab." Jetzt komme es auf die Umsetzung vor Ort an, hieß es aus Berlin. ReGas-Geschäftsführer Ingo Wagner erklärte am vergangenen Mittwoch, es entstehe in kurzer Zeit ein Infrastruktur-Projekt, "welches normalerweise viele Jahre in Anspruch nimmt".

Kritik von der Deutschen Umwelthilfe

Die Deutsche Umwelthilfe hat nicht nur Zweifel an dem Tempo, sie formuliert auch grundsätzliche Bedenken gegen das private Projekt. Flüssiggas-Transporte durch die vergleichsweise enge Ostsee seien ein Sicherheitsrisiko, sagte DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Tiefwasser-Häfen an der Nordsee seien besser geeignet. Der private Investor komme aus dem Nichts, jedenfalls nicht aus der Energiebranche. Vielleicht seien ja "findige Köpfe unterwegs", angesichts der vorgelegten "dünnen" Informationen habe er da Zweifel, so Müller-Kraenner.

Außerdem seien die vorgelegten Pläne unkonkret, kritisiert die Deutsche Unmwelthilfe. Es gebe noch jede Menge umweltrechtliche Hürden zu überwinden, Genehmigungen lägen nicht vor. Es sei besser, wenn der Bund die Notfall-Maßnahmen in der Energiekrise in der Hand behalte. Die Bundesregierung müsse aufpassen, warnte Müller-Kraenner, dass es keinen Wildwuchs bei LNG-Terminals gebe und "Leute den schnellen Euro mit hohen Energiepreisen machen".

Gründung von ReGas vor drei Monaten

Die deutsche ReGas wurde erst vor drei Monaten gegründet. Ihr Sitz ist in Lubmin. Als telefonischer Kontakt wird allerdings eine Nummer in Potsdam angegeben. Die gehört zum Einwahlnetz einer der Gesellschafter, der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Knabe. Die Firma ist ein großer Player in der Berater-Branche und über Brandenburg hinaus aktiv. Die Firma des Eigentümers Stephan Knabe ist jedoch eher mit Wirtschaftsprüfungen vertraut - Energiefragen gehören laut Eigenauskunft nicht zu ihren Themen.

Zweiter Gesellschafter ist ReGas-Geschäftsführer Ingo Wagner - der 51-Jährige kommt aus dem baden-württembergischen Bruchsal, er hat bis vor kurzem noch in Seattle in den USA gelebt. Wagner ist auch Chef der WCP-Deutschland GmbH in seinem Heimatort. Das Unternehmen firmierte bis 2019 noch unter dem Titel "Manufactur Schule", die eine Privat-Schule betreiben sollte. WCP-Deutschland soll jetzt Energie-Projekte umsetzen. Bisher ist die Firma nicht mit großen Vorhaben in Erscheinung getreten, Lubmin ist offenbar das erste Projekt.

Nach eigenen Angaben war Wagner Partner und Europa-Chef eines "12-Milliarden-Investmentfonds". Ob es sich um Euro, Dollar oder andere Währungen handelt, lässt die Mitteilung offen. Wagner ist auch Chef einer Immobilien-Gesellschaft. Die baut in seiner Heimatstadt Bruchsal seit Ende 2021 mehr als 100 Wohnungen in einem Mehrgenerationen-Quartier. Lokale Medien priesen ihn als "US-Investor mit Wurzeln in Büchenau". Mit Flüssiggas hat sein Bauprojekt nichts zu tun.

Kosten für LNG-Projekt noch unklar

Für eine Stellungnahme war die ReGas nicht zu erreichen. Es bleibt weiter unklar, wie teuer das LNG-Projekt in Lubmin ist und welche Kosten am Ende der Steuerzahler oder Gaskunde trägt. Nach eigenen Angaben investiert die Firma 100 Millionen Euro.

