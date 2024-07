Stand: 27.07.2024 06:08 Uhr Rostock: 270 Schwimmerinnen und Schwimmer in der Warnow

Die 2500 Meter lange Hauptstrecke des Warnowschwimmens am Sonnabend beginnt am Fähranleger des Rostocker Ortsteils Gehlsdorf. Sie führt entlang des Gehlsdorfer Ufers bis zum Rostocker Stadthafen auf Höhe der Holzhalbinsel. Für Jedermann bietet der Ausrichter vom Hanse Schwimmverein Rostock auch eine Distanz über 500 Meter an. Außerdem gibt es eine Kinderstrecke über 200 Meter. Der Verein richtet das Traditionsschwimmen in Kooperation mit der Ortsgruppe Rostock der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft bereits zum 22. Mal aus.

