Zerkarien: Saugwürmer können Badespaß trüben Stand: 13.07.2021 06:49 Uhr Aufgrund der steigenden Wassertemperaturen hat das Gesundheitsamt an der Mecklenburgischen Seenplatte auf die Auswirkungenvon Zerkarien hingewiesen. Die Saugwürmer können bei manchen Badegästen Hautrötungen und Quaddeln verursachen.

Das Gesundheitamt warnt vor dem Baden in flachen Gewässern mit vielen Wasservögeln: Ab einer Wassertemperatur von 23 Grad können sich vermehrt Zerkarien entwickeln. Die kleinen Saugwürmer könne bei empfindlichen Badegästen Hautrötungen und Quaddeln verursachen, wie eine Sprecherin des Landkreises erklärte. Bisher seien jedoch noch keine Fälle gemeldet worden, hieß es. Die Badegewässer würden laufend kontrolliert.

Steigende Wassertemperaturen begünstigen Zerkarien-Verbreitung

Allerdings dürfte dies nur eine Frage der Zeit sein. Denn viele Seen haben bereits jetzt Wassertemperaturen von 22 Grad oder mehr - so etwa der Schweriner See und die Müritz. Angesichts vorausgesagter Temnperaturen im oberen 20er-Bereich dürften auch die Wassertemperaturen weier steigen. Für die Würmer sind der Juli und der August die Hauptschwärmzeit. Die Parasiten befallen normalerweise Wasservögel. Sie werden mit dem Kot der Vögel wieder ausgeschieden und dann suchen sie einen neuen Wirt - das kann eben auch der Mensch sein.

Badesachen nach dem Baden ausziehen, gründlich abtrocknen

Zerkarien dringen in die menschliche Haut ein und sterben kurz darauf ab. Sie verursachen einen extremen Juckreiz und rötliche Quaddeln, die nach etwa 10 bis 20 Tagen wieder verheilen. Problematisch sind sie nur für sehr empfindliche Menschen, bei denen ein Befall zu Fieber oder sogar Schockzuständen führen kann. Da Zerkarien durch Entenkot ins Wasser gelangen, rät das Gesundheitsamt davon ab, an Badestellen Enten zu füttern. Wasserfeste Sonnencremes böten einen gewissen aber keinen vollständigen Schutz. Empfohlen werde zudem, Badesachen nach dem Verlassen des Wassers auszuziehen und den Körper gründlich abzutrocknen.

