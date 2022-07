Zahl schwerer Verkehrsunfälle in MV steigt wieder Stand: 16.07.2022 11:10 Uhr Nachdem die Corona-Pandemie den Straßenverkehr in Mecklenburg-Vorpommern ausgebremst hatte, sind nun wieder mehr Menschen auf den Straßen unterwegs - mit Folgen für das Unfallgeschehen im Land.

Die Zahl der Unfalltoten auf den Straßen ist in Mecklenburg-Vorpommern in der ersten Hälfte dieses Jahres gestiegen. Das geht aus einer Statistik des Innenministeriums hervor. So starben zwischen Anfang Januar und Ende Juni im Nordosten 34 Menschen bei Verkehrsunfällen - fünf mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ein Anstieg um 17 Prozent.

In ähnlichen Größenordnungen erhöhten sich auch die Zahlen der Schwer- und Leichtverletzten. Die Gesamtzahl aller polizeilich erfassten Verkehrsunfälle wies im ersten Halbjahr mit 25.105 einen Anstieg von 7 Prozent auf. Im Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie zwischen Januar und Juni 2019 wurden im ersten Halbjahr 2022 laut Ministerium allerdings acht Verkehrstote und 325 Verletzte weniger gezählt.

Zweiradfahrer besonders gefährdet

Innenminister Christian Pegel (SPD) mahnte angesichts der wieder leicht steigenden Tendenz zu schweren Unfällen zur Vorsicht und Rücksichtnahme: "Bitte nehmen Sie Rücksicht – auf sich selbst genauso wie auf alle anderen." Autofahrer sollten - selbst, wenn sie die Straßenverkehrsordnung auf ihrer Seite hätten - in brenzligen Situationen Fußgängern, Rad- oder auch Motorradfahrern den Vorrang lassen. Radfahrern, insbesondere Nutzern der deutlich schnelleren E-Bikes, legte der Minister ans Herz, Fahrradhelme zu tragen, auch wenn dies keine Pflicht sei. Der Helm könne im Ernstfall Leben retten.

Der offiziellen Unfallstatistik zufolge hatte es im Corona-Jahr 2021 im Straßenverkehr Mecklenburg-Vorpommerns die wenigsten Toten und Verletzten seit 1990 gegeben.

