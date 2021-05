Stand: 28.05.2021 08:33 Uhr Wismar: Grundriss der Marienkirche soll besser erkennbar werden

260.000 Euro stehen zur Verfügung für den Erhalt der Sankt Marienkirche in Wismar. Im neuen Innenbereich der alten Mauern werden weitere Grabplatten ausgestellt, der Grundriss des im Krieg zerstörten Gebäudes soll nach den Arbeiten am Boden besser sichtbar sein. Im Zweiten Weltkrieg war die Marienkirche bei Bombenangriffen so schwer beschädigt worden, dass heute nur noch über 80 Meter hohe Turm der Kirche erhalten ist. | 28.05.2021 08:25