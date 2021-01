Weiterbau von Nord Stream 2 genehmigt Stand: 15.01.2021 10:25 Uhr Nord Stream 2 darf laut der zuständigen Behörde ab sofort die Ostsee-Gaspipeline in deutschen Gewässern weiterbauen. Infolge der US-Sanktionsdrohungen war eine neue Genehmigung nötig geworden.

Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 darf nun auch im deutschen Gewässerabschnitt weitergebaut werden. Eine entsprechende Genehmigung hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie am Freitag erteilt.

Neue Genehmigung für verankterte Bauschiffe

Die Genehmigung betrifft einen rund 14 Kilometer langen Abschnitt in der Deutschen Außenwirtschaftszone. Die Nord Stream 2 AG darf damit bis Ende Mai in einem Vogelschutzgebiet Rohre verlegen. Die Genehmigung war unter anderem deshalb notwendig geworden, weil eine Schweizer Firma ihre Spezialschiffe nach Sanktionsdrohungen der USA Ende 2019 abgezogen hatte. Für diese Schiffe hatte auch für die Wintermonate bereits eine Genehmigung vorgelegen. Nord Stream 2 musste nach dem Ausstieg der Schweizer allerdings auf einen Schiffstyp umsteigen, der von anderen Schiffen auf Position gehalten beziehungsweise bewegt wird. Für so ein ankerpositioniertes Schiff gilt die jetzt erteilte Genehmigung. Ein solches Schiff, die russische "Fortuna", hat am Donnerstag den Wismarer Hafen verlassen und ist in Richtung Baugebiet aufgebrochen.

Genehmigung sieht Ruhepausen vor

Umweltverbände, die Deutsche Umwelthilfe und das Bundesamt für Naturschutz befürchten, dass die Verlegearbeiten die Winterrast der Vögel stören könnte. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie sieht nach eigenen Angaben keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt. Allerdings sieht die Genehmigung vor, dass die Arbeiten zwischendurch immer wieder ruhen müssen, um die Störungen so gering wie möglich zu halten.

Erweiterung der Gasleitung größtenteils fertig

Nach Angaben des russischen Energiekonzerns Gazprom als Hauptinvestor sind 94 Prozent der umstrittenen Pipeline fertiggestellt. Damit liegen mehr als 2.300 Kilometer Rohre des Doppelstrangs auf dem Meeresboden. Es fehlen noch etwa 150 Kilometer, also 75 Kilometer je Strang - davon etwa 120 Kilometer in dänischen und etwa 30 Kilometer in deutschen Gewässern.