Stand: 13.05.2025 14:32 Uhr Heringsdorfer Schulen erhalten neue Technik

Sowohl die Grundschule als auch die Europäische Gesamtschule Insel Usedom in Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Mittel aus dem DigitalPakt Schule erhalten. In der Grundschule Heringsdorf durften sich besonders die Kleinen über die neuen Möglichkeiten der Nutzung von unter anderem 19 Multitouchdisplays, 65 Tablets inklusive Laptopwagen, 13 Dokumentenkameras, mehrere Klassenrobotiksets sowie einen 3D-Drucker freuen. "Die durch den Digitalpakt möglichen Anschaffungen eröffnen zahlreiche neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Durchführung des Unterrichts und unterstützen die Medienbildung und -erziehung in der Grundschule. Darüber hinaus bereichern sie erheblich die Angebote im Rahmen der ganztägig arbeitenden Grundschule", sagte die Schulleiterin der Grundschule Heringsdorf Grit Vehreschild. Die Europäische Gesamtschule Insel Usedom konnte 55 Computer, 7 Multitouchdisplays, 30 digitale Schülermikroskope, 34 Tablets sowie ebenfalls einen 3D-Drucker kaufen. Beide Schulen haben Fördermittel in Höhe von insgesamt 413.160 Euro für die Modernisierung ihrer technischen Infrastruktur erhalten und konnten so die geplanten Maßnahmen umsetzen.

