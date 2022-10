Warntag: Heulende Sirene in Rostock Stand: 01.10.2022 11:10 Uhr Am Vormittag hat die Hansestadt Rostock die Alarmierung der Bevölkerung getestet. Dazu heulten die Sirenen in unterschiedlichen Alarmtönen.

In Rostock wurde zum zweiten Mal in diesem Jahr das über die Stadt verteilte Netz von Warnanlagen getestet. Insgesamt sind derzeit 19 Sirenen in der gesamten Hansestadt verteilt. Sie sollen sicherstellen, dass bei Gefahr alle Bewohner schnell informiert werden können.

Warnung, Feuer und Entwarnung

Abgespielt werden sollten die Alarmtöne "Warnung" - ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton -, "Feuer" - ein einminütiger Sirenen Heulton - und "Entwarnung" - ein einminütiger Dauerton. Rostocks Senator Chris Müller von Wryz Rekowski appellierte an die Rostocker, sich anlässlich des Warntages gedanklich mit dem eigenen Verhalten bei einer möglichen Gefahr zu befassen.

