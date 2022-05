Stand: 30.05.2022 06:47 Uhr Warnemünder Forscherin erhält hoch dotierten Umweltpreis

Maren Voß, Meeresbiologin am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), erhält am kommenden Freitag den schwedischen Björn-Carlson-Ostsee-Preis. Die Professorin für Marine Biogeochemie bekomme den mit umgerechnet knapp 300.000 Euro dotierten Preis für ihre "wegweisende Forschung zur Bedeutung von Stickstoff in marinen Kreisläufen und insbesondere seiner Rolle bei der Überdüngung der Ostsee". Der Preis wird erstmalig verliehen. | 30.05.2022 06:47