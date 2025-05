Stand: 14.05.2025 15:11 Uhr Beziehungsstreit in Schwerin: 20-Jähriger am Kopf verletzt

In der zurückliegenden Nacht kam es in der Martinstraße in Schwerin zu einem Streit zwischen zwei Männern und einer Frau. Hintergrund waren laut Polizei Beziehungsstreitigkeiten. Ein 18-jähriger junger Mann soll dem neuen Freund seiner Ex-Freundin mit einem Messer gedroht haben. Ein Zeuge wollte dem bedrohten 20-Jährigen helfen und wurde dabei am Kopf verletzt. Die Polizei stellte ein Messer sicher. Sie prüfen jetzt, ob es mit dem Streit zu tun hat. Gegen den 18-Jährigen wird jetzt - wegen Bedrohung, Körperverletzung und wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin